Modul in care vorbim cu partenerii nostri ne poate imbunatati fericirea deoarece cuvintele pe care le alegem sunt o expresie directa a emotiilor noastre. Daca va puteti identifica, atunci sunteti in mod clar intr-o relatie frumoasa si fericita. Daca nu, pe Brightside am gasit vocabularul cuplurilor fericite.

1. Cuplurile fericite spun "Multumesc" in loc de "Imi pare rau"

Vezi calitati sau defecte? Spui "Multumesc pentru intelegere" sau "Imi pare rau, nu pot vorbi despre asta..."

Totul este o chestiune de alegere si perspectiva. Concentrandu-te pe calitatile persoanei dragi si pe partea frumoasa a relatiei, te vei simti mult mai bine. Desi exista intotdeauna loc pentru "mai bine" si "mai mult", fericirea nu se afla in exces.

Partenerii fericiti sunt suficient de intelepti pentru a recunoaste ca ceea ce au ei este special si ca tot ce au nevoie este de fapt deja acolo. Desi este mai usor si mai util sa iti exprimi aprecierea si sa iti ceri scuze, adesea majoritatea aleg sa mearga pe drumul gresit si astfel apar conflictele sau lipsa de comunicare.

2. Cuplurile fericite folosesc "Noi"

Folosirea pluralului persoanei I este un semn al:

- acceptarii: iti cunosti partenerul si crezi ca este potrivit pentru tine;

- altruismului: esti dispus sa oferi pentru a primi.

Sentimentele autentice pe care partenerii de cuplu le au unul pentru altul sunt cel mai bine exprimate in lucrurile mici de zi cu zi pe care le fac si le impartasesc.

4. Cuplurile fericite spun "Da" si vorbesc serios

Partenerii fericiti nu trebuie sa isi aprobe opiniile de fiecare data. Ei recunosc si respecta diferentele lor. O relatie frumoasa are la baza posibilitatea de a nu fi de acord in anumite situatii si de a recunoaste acest lucru.

5. Cuplurile fericite isi spun "Vom fi bine" in loc "Ti-am spus eu ca asa se va intampla"

Intr-un cuplu fericit nu exista nicio lupta pentru putere si nu exista nici mustrare. Relatia functioneaza precum o singura echipa in care partenerii isi asuma responsabilitatea pentru tot ce se intampla in viata lor.

Cuplurile fericite sunt constiente de faptul ca fac parte dintr-o echipa minunata si ca impreuna sunt mai puternice decat pe cont propriu.

6. Partenerii din cuplurile fericite spun "Sunt fericit"

Marturisirea sentimentelor, a starilor de bunastare si satisfactie in cadrul relatiei este un semn important de apreciere pe care partenerul il va pretui.

foto interior si prima pagina: patrisyu, Shutterstock