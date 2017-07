Dupa ce Mama Natura ne-a permis sa luam o pauza de la temperaturile de peste 35 de grade, iata ca soarele isi intra din nou in drepturi si ne rasfata cu cele mai calduroase zile.

Impletitura din aceasta saptamana este perfecta pentru acele momente in care tot ce ne dorim este sa sarim in cea mai apropiata fantana arteziana din drumul nostru catre munca. Prins bine intr-o coada de cal, pana si cel mai rebel tip de par se resemneaza si invata sa stea cuminte, la locul lui.

Pentru un look usor elegant am impletit coada in stil fishtail (coada de peste), am prins cu un elastic transparent la baza si am tras usor de suvitele de par astfel incat sa ii dau mai mult volum.

sursa material: Cosanzene.ro