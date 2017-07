Cafeaua verde este facuta din boabe crude si neprajite de cafea, este naturala, si gustul ei este foarte diferit de cel al cafelei normale. Aceasta contine acid clorogenic, care are capacitatea de a stimula arderea grasimilordin corp, impiedica depunerea de noi straturi de grasime si reduce absorbtia de zahar. In plus, contine proprietati antioxidante, care te ajuta sa slabesti si sa elimini toxinele din organism.

foto interior si prima pagina: Karaidel, Shutterstock

Pentru a te bucura de beneficiile pe care le are cafeaua verde,apa folosita nu trebuie sa fie fierbinte.

Apa folosita la prepararea cafelei trebuie sa fie incalzita timp de 4 minute,apoi la o ceasca medie nu pui mai mult de 3 linguri de cafea verde macinata. si daca vrei sa te bucuri de gustul aromat pe care-l are,bea-o imediat. Desigur,o poti indulci cu zahar sau miere,dar daca vrei sa slabesti,evita indulcitorii.

