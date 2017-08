Ai simtit vreodata ca o armata de ganduri aparent mici si totusi stresante isi instaleaza tabara in capul tau la sfarsitul unei zile obositoare? Sunt momente in care astfel de situatii sunt relativ usor de rezolvat, insa in anumite cazuri tot ce iti doresti este doar sa uiti de tot si de toate si sa te relaxezi pentru putin timp.

Teama, grija, frica, suparare, tristete pot afecta relatia cu oamenii din jurul tau si sanatatea ta.

Exista un tratament vechi cunoscut sub numele de reflexoterapie sau "terapie zonala" care ar putea sa te ajute sa reduci in mod natural stresul si sa iti reechilibrezi nivelurile de energie. Punctul forte: dureaza doar cinci minute si il poti face oriunde.

Degetul mare ajuta la combaterea emotiilor precum anxietatea si stresul.

Degetul aratator ajuta la combaterea sentimentelor de teama.

Degetul mijlociu ajuta sa gestionezi resentimentele si furia.

Degetul inelar ajuta la combaterea tristetii sau a depresiei si incurajeaza hotararea.

Degetul mic ajuta la cresterea optimismului si a increderii in sine, la reducerea sentimentelor de stres si de anxietate.

Acum ca am am aflat ce beneficii ne pot oferi degetele, trebuie sa invatam cum putem utiliza in mod corespunzator masajul astfel incat sa combatem armata care arunca ghiulele de stres in viata noastra.