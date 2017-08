Intotdeauna gasim sfaturi despre cum sa apreciem propria compania atunci cand nu avem pe nimeni altcineva, insa de ce nu ar trebui sa invatam cum apreciem compania propriei persoane cand suntem inconjurati de oameni in jurul nostru?

foto interior si prima pagina: SAKARET Shutterstock

Cum ramane cu o relatie pe termen lung?

Putin timp pentru tine in care sa te bucuri de propria compania este o necesitate nu doar pentru sufletul tau, ci si pentru binele relatiei.

Da, este posibil sa ai pe cineva cu care poti merge la cina si la filme. Insa este important sa ai si acele nopti doar pentru tine, in care sa te relaxezi, sa faci o baie, sa opresti telefonul si sa citesti cartea ta preferata. Sau poate acele momente in care te uiti la serialul tau preferat...

Mergi la cumparaturi de una singura. Mergi la noua cafenea de peste strada. Pleaca intr-o excursie singura.

Nu renunta la lucrurile pe care le iubeai cand erai singura. Este important sa ai timp si pentru tine.

Sa nu iti fie teama sa fii singura. Cand intram in relatii, ne simtim singuri atunci cand nu suntem impreuna cu acestia. Cafeaua nu mai are acelasi gust cand o savuram singure, apusul de soare nu este la fel de frumos, iar noaptea este mai rece si mai urata.

De cele mai multe ori uitam ca avem nevoie de timp si pentru noi. Petrecem atat d emult timp incercand sa ne asiguram ca cei din jurul nostru sunt bine astfel incat uitam sa ne uitam in sufletul nostru si sa ne intrebam daca el este bine.

Fa o pauza de la toate si petrece timp doar cu tine. Stai in pat toata ziua evitand oamenii de care ai nevoie. Prietenii si partenerul de cuplu vor intelege. Continua rutina pe care o aveai in momentele in care erai singura. Aminteste-ti ca ai fost cineva inainte ca o persoana uimitoare sa intre in viata ta. Da, aceasta persoana te face fericita... insa trebuie sa ai grija si de inima ta... pe cont propriu.

Permite-i sufletului tau sa se odihneasca. Incearca sa fii pentru putin timp singura.