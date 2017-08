Exista un adevar brutal in viata pe care unii oameni refuza sa il accepte: nu avem control asupra multor lucruri care se petrec in viata noastra.

foto interior si prima pagina: Volodymyr Tverdokhlib, Shutterstock

Unii oameni care se impotrivesc acestui adevar devin obsedati de control. Ei ajung sa gaseasca solutii chiar si atunci cand nu exista, sa delege sarcini si sa incerce sa forteze alte persoane sa se schimbe. Ei cred ca daca pot obtine suficient control asupra altor oameni si situatiilor in care se afla, pot preveni sa se intample lucruri neplanificate.

Alti oameni stiu ca acesta este cursul vietii si ca nu pot impiedica intamplarea anumitor lucruri, insa se tem de acestea. Se tem de tot, de la dezastre naturale pana la boli grave. Grijile lor ii tin ocupati insa, in cele din urma, isi pierd timpul si energia pentru ca ingrijorarea nu ajuta la nimic.

Daca si tu esti in aceasta situatie si iti petreci timpul facandu-ti griji cu privire la lucrurile pe care nu le poti controla, iata care sunt cele cinci lucruri care te pot ajuta (via psychologytoday):

Cand simti ca ai sufletul nelinistit si incepi sa iti faci griji, ia-ti un minut si examineaza lucrurile pe care le poti controla. Nu poti preveni aparitia unei furtuni, insa te poti pregati pentru asta. Nu poti controla modul in care se comporta cineva, insa poti controla modul in care reactionezi.

Ce poti controla: efortul si atitudinea ta. Cand iti concentrezi energia asupra lucrurilor pe care le poti controla, vei fi mult mai eficienta.

2. Concentreaza-te asupra influentei tale

Poti influenta oameni si circumstante, insa nu poti forta ca lucrurile sa se intample in felul tau. Asadar, in timp ce ii dai unui copil instrumentele de care are nevoie pentru a lua note bune, de exemplu, nu il poti forta sa aiba 10 pe linie. Si, in timp ce poti planifica o petrecere foarte frumoasa, nu ii poti face pe oameni sa se distreze.

Pentru a avea cea mai mare influenta, concentreaza-te asupra schimbarii comportamentului. Fii un model bun si stabileste-ti granitele. Cand iti faci griji cu privire la alegerile altcuiva, impartaseste-ti parerea, insa incearca sa o faci o singura data. Nu incerca sa schimbi persoanele ce nu vor sa fie schimbate.