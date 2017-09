Semintele de chimen sunt bogate in fier si contin uleiuri volatile (carvona, carveol, carvacrol), mucilagii, substante albuminoide, glucide, rezine, tanoizi, minerale, fitosteroli. De la aceasta planta se utilizeaza, in scop medicinal, in special semintele, sub forma de infuzie, decoct, pulbere sau tinctura.

Studii recente reflecta eficienta chimenului in afectiuni precum colonul iritabil, colita si mirosul neplacut al respiratiei. Potrivit unor cercetari recente, semintele de chimen ar putea avea, de asemenea, proprietati anti-cancerigene.

Infuzia de chimen este un bun stimulent digestiv pentru lipsa de pofta de mancare sau calmarea colicilor la bebelusi. Are efecte antiinflamatoare intestinale puternice, ajutand la echilibrarea florei intestinale. Stimuleaza producerea sucului gastric, calmeaza si relaxeaza intestinele.

