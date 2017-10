Este considerata cea mai iubitoare zodie!

Daca ai avut vreodata placerea de a avea o relatie cu o persoana Taur, stii de la inceput cat de iubitoare, loiala si muncitoare poate fi. Taurul are multe trasaturi care il fac partenerul ideal; acest semn zodiacal iubeste profund, este dedicat si pasional. Isi doreste o relatie reala si nu se vor multumi cu mai putin decat o iubire pentru care merita sa lupte.

Iata care sunt cele 7 motive pentru care Taurul este cea mai romantica zodie.

1. Un Taur este loial

Nu vei gasi un semn zodiacal mai dedicat relatiei decat un Taur. Cand gaseste pe cineva care ii face cu adevarat inima fericita, va face tot posibilul sa ofere la fel de multa iubire (poate chiar mai multa). Un Taur va sta langa tine indiferent de momentele prin care treci si nici macar nu isi poate imagina cum sa tradeze persoana pe care iubeste.

2. Un Taur ascunde foarte multe

Cand vorbesti pentru prima data cu un Taur, nu vei reusi sa afli foarte multe despre el. Taurul are o aura misterioasa si ii place ca viata lui privata sa ramana secretea. Nu inseamna ca este nepoliticos, ci este obisnuit sa fie ranit de ceilalti oameni care profita de bunatatea lui incat prefera sa pastreze distanta. Cu toate acestea, odata ce il cunosti, vei vedea ce comori frumoase a tinut ascunse de tine. Taurul are multe de spus si are un suflet autentic, insa trebuie sa ii castigi increderea pentru a il dezgoli de secrete.

3. Un Taur munceste foarte mult

Taurul este un muncitor si aceasta atitudine nu se manifesta doar pe plan profesional, ci si in in alte specte ale vietii sale. Taurul da totul in viata sa, indiferent daca asta inseamna loc de munca, relatii, prieteni, familie sau altceva. El nu crede in a face ceva doar pe jumatate; ofera 110% de fiecare data, indiferent de ce este vorba.

4. Un Taur este foarte incapatanat

Poate ca te intrebi ce legatura are incapatanarea cu iubirea... ei bine, are! Si una foarte mare. A fi incapatanat de obicei echivaleaza cu a fi pasionat cu privire la ceva. Gandeste-te la un moment in care nu ti-a pasat de ce au spus ceilalti si ai facut asa cum ti-ai dorit. Ei bine, acesta este Taurul - o persoana pasionala, dedicata, incapatanata, care se va ridica deasupra tuturor pentru a isi proteja oamenii la care tine si propriile pareri.