Teama de singuratate este numitorul comun al fricilor tuturor oamenilor. Este cauza celor mai multe anxietati pe care le avem. Si totusi, ce ne face sa ne fie frica de singuratate atat de mult?

Solitudinea este o oportunitate sa cresti, sa te dezvolti. Este momentul cand poti face orice iti doresti, fara sa te gandesti la opiniile altei persoane. Esti libera sa te intalnesti cu cati barbati vrei, sa calatoresti, sa iti dai demisia, sa experimentezi, sa cunosti oameni. De ce sa nu fie o perioada minunata?

Si totusi, atunci cand suntem singuri, ne simtim mai degraba anxiosi decat eliberati. Teama de singuratate se transforma in anxietate uneori, care va duce la o adevarata frica ori fobie. Teama de singuratate ne poate impinge sa alegem parterneri nepotriviti sau sa ramanem in relatii de cuplu in care nu ne mai gasim fericirea.

foto interior si prima pagina: areebarbar, Shutterstock