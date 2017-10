Nu este nevoie sa petreci ore intregi meditand. Trebuie doar sa faci aceste schimbari in mintea ta.

Vrei sa fii mai fericita? Aceasta este o intrebare destul de simpla - cine nu vrea mai multa fericire in viata ta? Din fericire, exista lucruri simple pe care le putem face cu totii pentru a aduce mai multa fericire in viata noastra. Nu trebuie sa calatoresti pe un varf de munte, sa stai in meditatie ore intregi sau chiar sa renunti la job-ul tau.

Iata care sunt cele mai importante metode care pot atrage fericirea potrivit doctorului neurolog Alex Korb, via inc.com.

1. Gandeste-te la lucrurile pentru care esti recunoscatoare

Exista o multime de dovezi stiintifice care sa sustina ideea ca faptul de a fi recunoscator ne face mai fericiti. Dupa cum noteaza Korb, creste dopamina, un neurotransmitator asociat cu centrele noastre de recompense. Cu alte cuvinte, faptul ca simti recunostinta iti ofera un placut sentiment de liniste sufleteasca. Sentimentele de recunostinta cresc si nivelul de serotonina - acelasi lucru pe care il fac si antidepresivele. Nu este de mirare ca recunostinta este un stimulator al dispozitiei.

Chiar daca te simti la pamant si nu mai poti gasi nici macar un motiv pentru care esti recunoscatoare, simplul act de cautare iti va da unul din aceste efecte, determinandu-te sa te concentrezi asupra aspectelor bune din viata ta.