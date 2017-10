Ceaiul verde: un bun si polivalent antioxidant

Frunzele de ceai verde contin asa-numitii compusi bioactivi, inclusiv antioxidantii, care actioneaza asupra organismului nostru in mai multe moduri benefice. Polifenolii de ceai verde, cunoscuti drept catechine, sunt considerati responsabili pentru cele mai multe dintre beneficiile aduse sanatatii de catre ceaiul verde.

Epigallocatechin-3-galatul (EGCg) este cea mai abundenta catechina din ceaiul verde reprezentand pana la 75% din continutul sau catechinic. EGCg este, de asemenea si cel mai eficient antioxidant din ceaiul verde din punct de vedere al beneficiilor sale pentru sanatatea umana. Este tot mai testat in ultimele decade pentru a-i fi mai bine intelese abilitatile sale de combatere a imbatranirii celulare si de combatere a cancerului.

Concentratia de EGCg din ceaiului verde proaspat recoltat variaza in functie de modalitatea de cultivare si de la o zona de cultura la alta. Ceaiurile mai bogate in EGCg sunt in ordine crescatoare cele din China, Coreea si mai ales in Japonia (zona Kyoto).

foto interior si prima pagina: Liv friis-larsen, Shutterstock