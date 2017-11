A fi singura nu te face sa fii mai putin din femeia puternica care esti. Asadar, bucura-te de plimbarea pe care o faci in timp ce iti astepti sufletul pereche.

foto interior si prima pagina: Olesya Kuznetsova Shutterstock

Unul dintre cele mai dificile si, in acelasi timp, frumoase lucruri in aceasta lume este sa astepti ca dragostea sa te gaseasca. Foloseste acest timp in favoarea ta, pentru a te dezvolta si a deveni femeia care vrei sa fii in viata: independenta, puternica si fericita.

Asadar, daca si tu esti in aceasta etapa a vietii tale, iata care sunt cele 6 lucruri pe care trebuie sa le faci pentru ca sufletul tau pereche sa te gaseasca.

1. Hraneste-ti creierul

Educatia este ceva de care vei beneficia indiferent de relatia in care te afli. Asadar, in timp ce sufletul tau pereche este in cautarea ta, continua sa te dezvolti personal. Invata lucruri noi, participa la sesiuni si cursuri, clase online.

2. Dezvolta-ti relatiile

Fie ca este vorba despre relatia pe care o ai cu animalele de companie, cu vecinii tai, cu colegii, cu membrii familiei sau cu oricine altcineva, dezvoltarea acesteia este unul dintre cele mai frumoase lucuri pe care le poti face in timp ce esti singura.

Asigura-te ca ceilalti oameni din viata ta stiu ca iti pasa de ei.

3. Transforma-ti hobby-urile in oportunitati

Gandeste-te la un lucru la care stii ca excelezi. Este ceva pentru care oamenii te complimenteaza, ceva pe care il numesti talent. Orice ar fi, dezvolta-te in aceasta zona pana cand vei gasi oportunitati in care poti castiga. Acest lucru va fi un mod valoros de a petrece timp cu tine.