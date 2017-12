Care este eticheta la masa? Ce reguli de politete trebuie respectate? Ce reguli de buna purtare incalci fara sa stii? Ce greseli de eticheta faci fara sa iti dai seama? Descopera din materialul de mai jos!

foto interior si prima pagina: oneinchpunch, Shutterstock

Cu totii ne facem vinovati de mici greseli de eticheta. Poate nu stim ce furculita se foloseste la un anumit fel de mancare. Poate ca sarim peste coada sau poate ca intrerupem pe cineva cand vorbeste.

Majoritatea dintre noi crede ca stie diferenta dintre a fi respectuos si a fi nepoliticos. Totusi, este posibil ca unele reguli de politete sau unele reguli de buna purtare sa ne scape.

The List au discutat cu specialistii in reguli de buna purtare si au scris cateva greseli de eticheta pe care le facem toti. In plus, descopera mai jos si sugestiile specialistilor despre cum sa corectezi un comportament social neadecvat.

