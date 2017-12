Nu subestima niciodata influenta unei persoane cu care intentionezi sa iti impartasesti viata. Relatia ta joaca un rol important in viata ta; la fel si partenerul de cuplu. Desigur, nu poti fi absolut sigura de compatibilitatea pe care o ai cu o alta fiinta umana, insa acestea sunt cateva lucruri pe care ar trebui sa le verifici intr-o persoana inainte de a investi emotional in relatia cu aceasta:

1. Alege pe cineva care iti ofera atentie

Atentia este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ti le poate oferi partenerul de cuplu. Nu doar ca inseamna ca este interesat cu adevarat de tine, insa demonstreaza si faptul ca ii pasa de ce se intampla in viata ta. Iar aceste lucruri mici chiar conteaza.

2. Alege pe cineva care iti arata slabiciunile sale

Fii cu cineva langa care te simti ca acasa. Cineva care sa fie vulnerabil in fata ta si care nu ascunde secrete fata de tine. Cineva care stie ca poate avea incredere in tine, care iti spune toate secretele sale si care stie ca alaturi de tine poate depasi orice obstacol.

3. Alege pe cineva care depune efort

Fii cu cineva care este dispus sa investeasca la fel de multa iubire in relatia voastra. Este foarte dificil sa mentii o relatie atunci cand cei doi parteneri nu se afla pe aceeasi pagina. Persoana iubita ar trebui sa depuna in mod constant eforturi astfel incat totul sa fie bine.

4. Alege pe cineva care sa aiba grija de tine

Esti bine sa fii o persoana puternica, independenta, insa uneori ai nevoie de cineva in fata caruia sa iti poti odihni coroana. Ar trebui sa te iubeasca in zilele proaste la fel de mult cat te iubeste in zilele bune. Ar trebui sa fie intotdeauna dispus sa aiba grija de tine.

5. Alege pe cineva care iti imbratiseaza unicitatea

Cu totii vrem in viata noastra pe cineva cu care sa putem purta caciula cu unicorn pe strazi. Partenerul tau ar trebui sa te iubeasca exact pentru cine esti. Nu este necesar ca voi doi sa fiti de acord intotdeauna, insa asta nu inseamna ca el sa isi doreasca sa te schimbe cine esti ca persoana.

6. Alege pe cineva care este dedicat relatiei

Mama mi-a spus odata ca dragostea este un sentiment salbatic, tinde sa fluctueze in timp. Ar trebui sa fii cu cineva care se va intoarce acasa in fiecare seara cu aceeasi loialitate chiar si dupa ce a plecat de acasa in urma unui scandal urat. Iubeste pe cineva a carui loialitate nu depinde de circumstante.

7. Alege pe cineva care te iubeste

Poti fi cu cea mai frumoasa persoana din lume care iti ofera tot ce ti-ai dorit vreodata. Iti va da timpul sau, va face eforturi pentru a te face fericita... insa, daca nu simti dragoste adevarata, atunci nu este iubire. Fii cu cineva care zambeste pentru tine, cineva care iti incalzeste sufletul cu inima lui chiar si de la sute de kilometri distanta. Si ofera aceeasi dragoste inapoi. Crede-ma, merita totul!