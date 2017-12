Acestea sunt cele mai populare nume de bebelusi pentru anul 2018.

Potrivit unui sondaj realizat in aceasta perioada, multi copii vor fi numiti Harry sau Olivia in noul an, informeaza harpersbazaar. Site-ul Emma's Journey a cerut celor 3.500 de mame insarcinate sa spuna ce nume vor pune bebelusilor; cel mai popular nume pentru baietei este Harry, in timp ce Olivia este preferata pentru fetite.

Cel mai probabil Harry a ajuns popular datorita atentiei acordate Printului Harry, care se pregateste de nunta. Sotia lui va fi Meghan Markle, actrita care joaca rolul lui Rachel Zane in serialul Suits.

Olivia a fost un nume popular pentru fetite in ultimii ani si, potrivit sondajului, in acest an tot mai multi parinti isi vor numi fetitele astfel.

Care sunt cele mai populare nume de baietei pentru 2018:

Harry - In suedeza, Harry inseamna "Cel care da ordine in casa". Cei care poarta acest nume care au acest nume au o dorinta interioara profunda de a isi folosi abilitatile in conducere si simt nevoia de independenta. Prefera sa isi concentreze atentia asupra problemelor importante si sa delege taskuri importante.

Noah - este un nume evreiesc si inseamna odihna si confort. In celebra povestire biblica, Dumnezeu il alege pe Noah (Noe in romana) sa construiasca cea mai mare corabie, sa o umple cu mancare si toate animalele din lume si sa supravietuiasca marelui potop.

George - numele George este folosit in foarte multe piese ale lui Shakespeare. Cei care poarta acest nume au o nevoie puternica de liniste si dorinta de a intelege si de a analiza lumea in care traiesc astfel incat sa invete adevarurile profunde.

Iacob - Numele Iacob este un nume biblic si inseamna "Cel care vindeca". Cei care poarta acest nume tind sa fie ordonati si dedicati muncii lor pentru a isi construi viata pe o baza solida de ordine si disciplina. Pretuiesc adevarul si dreptatea.

Teo - Numele Teo (sau Theo) provine din cultura greaca si inseamna "Cel oferit de Zei." Cei cu acest nume sunt foarte creativi si excelenti la exprimarea sentimentelor. Sunt atrasi de arta si le place sa se bucure mult de viata.

Matei - numele Matei provine din Biblie, iar cei care il poarta sunt sensibili, iubesc profund si isi doresc stabilitate in viata sentimentala, precum si nevoia de a avea multi oameni in jurul lor si de a fi apreciati.

Alexandru - Alexandru este un nume care provine din limba greaca (Alexandros). Acesta inseamna "aparator al oamenilor", cel care protejeaza.

Luca - Numele Luca provine din limba latina (Lucius, cuvant ce inseamna "lumina") si face referire la "Cel care aduce lumina".

