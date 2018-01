Incearca acest exercitiu propus de Louise Hay pentru a iti vindeca inima si a crea schimbarile dorite in viata ta.

Simti ca esti blocata intr-o situatie fara iesire? Iti doresti sa schimbi ceva sau sa iei o alta decizie, insa intotdeauna apar in calea ta obstacole mari cat muntii si nu le poti depasi? Louise Hay, una dintre cele mai cunoscute autoare motivationale din intreaga lume, vine in ajutorul tau cu un exercitiu minunat care te imputernicesc si te ajuta sa dai sens vietii tale. Exercitiul este postat pe blogul sau, louisehay.com.

Este momentul sa faci o lista cu lucrurile pe care vrei sa le schimbi la tine si sa le transformi in afirmatii pozitive. Iata despre ce este vorba:

Sa presupunem ca lista negativa este ceva de genul:

Viata mea este un dezastru.Ar trebui sa scap de kilogramele in plus.Nimeni nu ma iubesc.Imi urasc slujba.Ar trebui sa ma mut.Nu fac suficient.Nu sunt destul de buna.

Ia aceste ganduri negative si transforma-le in afirmatii pozitive dupa urmatorul exemplu:

Sunt dispusa sa ma eliberez de patternul din mine care a creat aceste conditii.

Sunt in procesul schimbarilor pozitive.

Am un corp fericit.

Experimentez dragostea oriunde merg.

Am spatiul perfect de a trai.

Acum imi creez un loc de munca minunat.

Invat sa fiu organizata.

Apreciez tot ce fac.

Ma iubesc si ma aprob.

Am incredere ca viata ma va duce acolo unde este doar bine.

Merit tot ce este mai bun si il accept acum.

Din acest grup de afirmatii vor veni toate lucrurile pe care vrei sa schimbi in lista ta. Vei invata sa te iubesti si sa te aprobi, sa creezi un spatiu in care sa simti ca esti in siguranta, sa ai incredere in propria persoana, sa accepti viata ta si sa iti vezi potentialul.

Aceste afirmatii vor crea o organizare frumoasa in mintea ta, vor aduce relatii speciale in viata ta si te vor face sa vezi viitorul cu alti ochi. Este miraculos modul in care iti poti schimba destinul. Puterea este doar in mainile tale.