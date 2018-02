Totul in acest Univers are o vibratie, inclusiv cuvintele pe care le vorbesti. De secole, oamenii au folosit cuvinte pentru vindecare.

Cuvintele poti fi folosite pentru a impartasi o poveste, pentru a cere iertare sau pentru a exprima un adevar profund.

foto interior si prima pagina: Olga Golovizina Shutterstock

Un alt mod in care pot fi folosite cuvintele pentru vindecare este prin mantre. Potrivit foreverconscious, mantrele sunt expresii scurte, pozitive, care poarta o puternica vibratie de vindecare si pot ajuta la eliberarea corpului, a mintii si a sufletului de orice stres.

Cuvantul mantra se traduce liber in "instrumentul mintii". Mantrele au puterea de a iti transforma gandirea si de a reconstitui modelele de gandire si sistemele de credinta care au fost adanc crescute in subconstientul nostru.

In practicile traditionale, se spunea ca trebuie sa repeti de 125.000 de ori o mantra pentru ca ea sa se scufunde in cel mai adanc loc al sufletului tau. In timp ce acest lucru poate parea descurajant, pana si recitarea unei mantre de cateva ori pe parcursul unei saptamani sau a unei luni poate avea efecte incredibile asupra modului in care iti traiesti viata.

Am gasit cateva dintre cele mai puternice mantre in cartea My Pocket Mantras - citeste-le si tu si da-ti voie sa traiesti frumos:

1. Stiu ca sunt iubita in fiecare zi

Recita aceasta mantra de trei ori fie cu voce tare, fie in liniste, dimineata sau cand simti ca este necesar. Pe masura ce reciti mantra, ia-ti mainile si adu-le in jurul corpului ca si cum te-ai imbratisa.

2. Si asta va trece

Recita aceasta mantra de sapte ori cu voce tare sau in liniste pentru tine in timpul momentelor de viata in care simti ca sufletul tau nu mai poate sau cand inima iti este ranita.

3. Imi predau grijile Universului

Recita aceasta mantra de trei ori fie cu voce tare, fie in liniste ori de cate ori este necesar. Vizualizeaza momentul - toate grijile tale sunt preluate de Univers in timp ce spui aceasta mantra.

Recita aceasta mantra de trei ori fie cu voce tare, fie in liniste in timp ce te privesti in oglinda.

5. Sunt exact unde trebuie sa fiu

Recita aceasta mantra de trei ori fie cu voce tare, fie in liniste, dimineata... sau in momentele in care simti ca nu mai poti.

6. Ma eliberez de trecut si aleg sa ma iert

Recita aceasta mantra de cinci ori fie cu voce tare, fie in liniste. In acest timp pune mainile in zona inimii.

7. Lucrurile de care am nevoie pentru a ma vindeca sunt deja la mine

Recita aceasta mantra de cinci ori in timp ce te privesti in oglinda.

8. Universul lucreaza in favoarea mea

Recita aceasta mantra de trei ori fie in liniste, fie cu voce tare.

9. Creez fara efort o viata pe care o iubesc

Recita aceasta mantra de sase ori fie in liniste, fie cu voce tare.

10. Folosesc iubire cand trebuie sa iau decizii cu privire la viata mea

Aceasta mantra este cel mai bine de spus dupa sau in timpul meditatiei. Respira profund; de fiecare daca cand expiri, pune mana peste inima si repeta mantra. Repeta exercitiul de 11 ori.