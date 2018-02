Casa ta este o reprezentare a mintii, corpului si spiritului tau. In multe privinte, exista o legatura intre toate aceste energii. Cand mediul inconjurator este unul frumos, si tu te simti bine. Iar atunci cand te simti bine in interior, esti cu adevarat fericita si iei cele mai bune decizii pentru viata ta.

Se spune ca acasa este locul in care este inima si acest lucru este probabil adevarat. Poate la cel mai adanc nivel, casa ta este o reflectare a inimii tale.

foto interior si prima pagina: Coffeemill Shutterstock

Pe masura ce intram intr-un nou sezon si incepem noul an astrologic, este important sa elimini orice aglomeratie din casa ta. Acest lucru este valabil mai ales daca ai avut de a face cu energii negative/ grele sau daca te-ai simtit blocata/ stagnata in viata ta.

Daca vrei sa creezi un mediu nou si frumos pentru tine, daca vrei sa aduci energia pozitiva in viata ta, o modalitate de a face aceste lucruri este sa incepi cu spatiul in care locuiesti.

Iata cum iti poti curata energetic casa pentru a fi cu adevarat fericita:

1. Incepe cu curatenia fizica

Nu poti curata energetic spatiul in care locuiesti daca nu incepi cu o curatenie clasica. Mergi in fiecare camera si incepe sa indepartezi elementele de care nu mai ai nevoie si care nu mai sunt aliniate cu viziunea ta. Odata ce dezvordinea este indepartata, incepe sa cureti (foloseste aspiratorul, mopul, sterge praful).

2. Foloseste salvie pentru a curata energetic casa

Dupa ce ai facut ordine in casa ta, este timpul sa faci o curatenie energetica. Poti arde salvie iar, in cazul in care nu iti place mirosul de salvie, poti folosie tamaie sau chiar clopote.

Pentru a invita energia pozitiva si vindecatoare in casa ta, foloseste cristalele. Iata cateva sugestii:

- pune ametistul pe usa din ffata pentru a iti proteja casa de energia negativa;

- plaseaza doua bucati de cuart roz in dormitor pentru o relatie pozitiva si armonioasa;

- plaseaza citrin in biroul de acasa pentru a invita abundenta si prosperitatea;

- pune cuart clar in apropierea tuturor obiectelor electronice si electrocasnice (precum laptopul, routerele de internet, televizorul) pentru a minimiza daunele cauzate de radicalii liberi;

- pune celestist in bucatarie sau in living/sufragerie pentru a avea conversatii frumoase cu persoanele din casa si cu cele care trec pragul casei tale.

4. Decoreaza cu natura

Incearca sa aduci natura in casa ta - aceasta este o modalitate excelenta de a aduce energie pozitiva in locuinta si de a elibera energia negativa. Exista cateva plante de interior care, de asemenea, functioneaza ca un filtru natural de aer. Iata care sunt cele mai bune optiuni atunci cand vine vorba de curatarea aerului din casa ta:

- aloe vera;

- gerbera;

- bambus;

- ficus;

- iedera.

5. Creeaza un altar

Gaseste un loc in casa ta pentru a iti crea un altar privat. Acesta este ca un spatiu sacru unde poti medita sau pur si simplu stai pentru a reflecta. Poti include, de asemenea, obiecte pretioase pe altarul tau precum cristalele, fotografii dragi si chiar mesaje cu dorinte sau afirmatii pentru acest an.