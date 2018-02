Il placi, te place fluturii din stomac dau din aripile multicolore si te simti in al noulea cer. Cam asa se intampla la fiecare inceput de relatie. In timp ce te bucuri de aceste clipe superbe, fii totusi atenta cateva aspecte pentru a stii daca e de pastrat sau nu. Pentru ca oricat de atent ar fi, oricat se straduieste sa para ceea ce nu este, micile semne si scapari il vor da de gol. Iata cinci semnale de alarma care sa te puna pe ganduri.

foto interior si prima pagina: Seksun Guntanid Shutterstock

1. Se poarta urat cu alti oameni, mai ales cu cei de la care nu are nimic de obtinut. Nu este suficient sa se poarte frumos cu tine. Atitudinea lui fata de ceilalti oameni spune multe despre caracterul lui. Observa-l in interactiunile cu alte persoane - cu vanzatoarea de la magazin, vecinii mai in varsta, colegii, prietenii sau parintii si vezi daca este acelasi barbat curtenitor, politicos, amabil ca in preznta ta.

2. Una spune si alta face. Stiu, este minunat sa auzi vorbe frumoase si declaratii de iubire. Insa acestea nu valoreaza nimic daca nu sunt sprijinite si de fapte. Promisiunile nerespectate sunt ca niste cecuri fara acoperire. Iar declaratiile de iubire, nule, daca nu este alaturi de tine atunci cand ai nevoie de el.

3. Incearca sa te controleze. Sub pretextul faptului ca te iubeste, incearca incet, incet sa puna stapanire pe viata ta. Vrea sa stie fiecare miscare pe care o faci, sa stie cine este tipul care ti-a dat like-ul cu numarul 100 la fotografia de pe Facebook, care este parola de la contul de email. Iti doresti o relatie, nu o inchisoare. Chiar daca ai un partener, ai dreptul la intimitate.

4. Da semne de gelozie. Gelozia provine din neincrederea in propria persoana si, implicit, in persoana de langa el. Este vizibila in glumite si comentarii asa zis nevinovate, in bosumflari si schimbari bruste ale starii de spirit. Un gelos nu este ceva ce iti doresti pe termen lung.

5. Are o parere proasta despre femei. Daca tu crezi ca i-o vei schimba, mai gandeste-te odata. Povestea are radacini adanci, care duc in copilarie. Un barbat care are o parere proasta despre femei in general sau care le considera inferioare sexului masculin, nu va reusi sa iti ofere respectul, pretuirea si suportul pe care le meriti pe termen lung.