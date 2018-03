De fiecare data cand am un moment de indoiala, accez Youtube si ascult unul dintre mesajele lui Abraham, transmis de Esther Hicks. De fiecare data, aleg exact videoclipul care are raspunsul la problema. Si de fiecare data imi reamintesc ca drumul catre implinirea dorintelor pe care mi le-am pus pentru 2018 nu este agitatia exterioara, ci alinierea interioara.

foto interior si prima pagina: lisima Shutterstock

Fie ca ne dorim mai multi bani, un job mai bun sau o relatie implinita cu un barbat, constructia incepe in interior. La fel ca in cazul unui aisberg, ceea ce se vede la exterior este doar varful, materializarea cautarilor si starilor tale interioare. Daca stai sa te gandesti, nu este vorba atat de mult de un obiect sau de o persoana in sine. Acestea sunt doar niste instrumente. Ci de emotiile si starile sufletesti la care vrei sa ajungi. Vrei sa te simti bucuroasa, implinita, vesela, linistita, iubitoare, iubita, valoroasa. Iar daca esti la fel ca mine, vrei sa stii ca nu traiesti degeaba, ca ajuti macar un pic ca aceasta lume sa fie un pic mai buna.

Contrastul, spune Abraham, adica acele situatii care nu sunt exact cum ne dorim, ne ajuta sa ne dam seama de ceea vrem, de fapt, si sa apreciem ce avem deja. Contrastul intre ceea ce stim ca ar putea fi sau am putea avea ne ajuta sa visam cu ochii deschisi o realitate posibila, diferita de cea de acum. Visam sarutul de pe plaja la apus, sufrageria cu semineu, bucuria de chipul unor batrani singuri atunci cand ii vizitam duminica si le alinam singuratatea. Atunci cand visam, cream. Atunci cand traim emotiile generate de visele noastre, Universul se pune in miscare pentru a le indeplini. Faptul ca acestea intarzie sa se materializeze este o consecinta a gandurilor si atitudinii noastre. Minunat si infricosator, nu-i asa?

Si asta pentru ca in loc sa ne concentram asupra realitatii noastre ideale si sa traim emotiile pozitive generate de aceasta, revenim repede cu picioarele pe pamant si acordam atentie circumstantelor actuale din viata noastra. Este ca si cum ai vrea sa prinzi o suta la ora cu frana de mana trasa. Poate ca vei reusi insa ceva se va rupe.

Prin urmare, data viitoare cand experimentezi un contrast, foloseste-l in favoarea ta. E un semn ca a venit momentul sa evoluezi si sa iesi din zona de confort. Hotareste ce vrei si concentreaza-te asupra visului tau. Asta nu inseamna ca ignori realitatea. Ci ca pur si simplu iti realiniezi frecventa interioara la potrivita cu cea a noii tale realitati. Si ca esti constienta de faptul ca viata se construieste mai intai in interiorul nostru.