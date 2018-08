Goana după materialism ne influențează viața în mod negativ. Dacă avem o bicicletă, ne dorim o mașină mică, după care una mai mare, mai apoi una de lux, apoi o casă, apoi o casă și mai mare și tot așa.

foto interior si prima pagina: Tatyana Korotun, Shutterstock

Intram intr-un circuit al obsesie de a avea cat mai multe. Iar apoi ne plangem ca nu avem loc pentru lucrurile pe care le detinem. Oare avem nevoie de toate aceste lucruri?! Ne fac ele cu adevarat fericiti?! Mai ales ca, in final, tot nemultumiti suntem, tanjind dupa ce are vecinul sau prietenul si sfarsind prin a cumpara din ce in ce mai multe lucruri.

De ce nu suntem fericiti astfel? Pentru ca mereu va aparea ceva nou, ceva mai bun, in functie de cum ne ghideaza societatea. Insa fericirea nu consta in cate lucruri detii, ci in felul in care te bucuri de lucrurile pe care le ai. Mai putin inseamna mai mult.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro