Fara indoiala, poti sa iubesti pe cineva si fara sa fii indragostita de persoana respectiva. Sentimentele s-ar putea sa se schimbe in timp, sau poate ca nu. Ca sa clarifice aceasta confuzie, cei de la Elite Daily au stat de vorba cu Susan Winter, scriitoare si experta in relatii. Ea ii ajuta pe oameni sa depaseasca momentele dificile in reatii si ii incurajeaza sa evolueze.

Intrebata despre diferenta dintre a fi indragostita si a iubi pe cineva, ea a spus: „E usor sa iubesti pe cineva. Folosim prea des acest cuvant, la fel si cuvantul <<prieten>>. Acest termen a fost folosit atat de mult, incat multi oameni carora le place cineva cred ca e vorba despre iubire.

