Ingrijorarea este una dintre emotiile de energie joasa care are o influenta nefasta asupra noastra. Este oare posibil sa nu ne ingrijoram traind intr-o societate care incurajeaza aceasta stare? Din fericire, da. Iata cum:

1. Poti controla intotdeauna felul in care (re)actionezi

Nu poti controla tot ceea ce se afla in jurul tau dar poti controla modul in care re(actionezi). Puterea ta este in atitudinea ta.

2. Accepta toate posibilitatile. Inclusiv problemele

Nu trebuie sa iti faci griji ca vor exista probleme. Accepta posibilitatea ca ar putea exista probleme pentru a le anticipa mai clar si a-ti lua masuri de precautie, daca este necesar.

