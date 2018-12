Anul 2019 vine cu schimbari minunate pentru toate semnele zodiacale. Tu stii sa profiti asa cum trebuie de ele?

Este timpul sa schimbi macazul. Deja stii ce iti doresti de la 2019... insa stii cum poti obtine ce iti doresti? Daca nu, iti spunem noi!

foto interior si prima pagina: Zolotarevs, Shutterstock

Berbec

Te asteapta numeroase aventuri in 2019. Astrele sunt pregatite sa te puna in lumina reflectoarelor. Marea intrebare este... tu esti pregatita? Ai toate instrumentele de care ai nevoie pentru a face urmatorul pas mare. Important este sa ai rabdare si sa iei deciziile atunci cand simti tu ca trebuie luate.

Taur

Marte intra in zodia Taur in luna februarie a anului 2019, iar aceasta este perioada in care vei intelege, in sfarsit, cand sa pui piciorul in prag. Poti simti energia haotica din jurul tau, insa daca te concentrezi doar pe planurile tale, vei reusi sa obtii tot ce iti doresti.

Inceputul lui 2019 este o perioada de renastere pentru tine. Acum ai ocazia sa descoperi cine esti cu adevarat si ce iti doresti de la aceasta viata. In cazul in care ai de luat decizii importante, asculta sfaturile celor din jurul tau, insa bazeaza-te doar pe intuitie. Sufletul stie cel mai bine ce isi doreste.

Rac

Esti tentata sa faci cateva schimbari destul de importante; nu permite ca energiile exterioare sa iti alimenteze insecuritatea. Este timpul sa recunosti ca proiectele pe care le-ai inceput merita atentia ta si doar tu esti persoana potrivita pentru a te ocupa de ele.

Leu

Este timpul sa darami toate barierele si zidurile pe care le-ai format in jurul tau si sa inveti sa traiesti cu adevarat. Uneori este bine sa renunti la regulile dupa care te ghidezi in viata si sa experimentezi, sa iti asumi riscuri, sa incerci lucruri noi. Indrazneste si totul va fi bine.

Fecioara

2019 este anul calatoriei pentru a te redescoperi. Acum ai sansa sa iti dai seama care sunt lucrurile care iti pun zambetul pe buze, care sunt oamenii pe care ii vrei in viata ta sau care sunt pasiunile tale. Daca vrei sa faci schimbari importante, asteapta a doua jumatate a anului, cand astrele vor fi de partea ta si iti vor usura mult munca.