Peste o mie de oameni și-au unit forțele pentru a filma unul dintre cele mai frumoase videoclipuri pentru Crăciun.

Melodia se numește "Angels We Have Heard on High" și este un colind de Crăciun scris de James Chadwick, episcopul de Hexham și Newcastle. Subiectul cântecului este nașterea lui Iisus relatată în Evanghelia după Luca, în special scena în care păstorii din afara Betleemului întâlnesc în calea lor o mulțime de îngeri cântând și lăudând copilul nou-născut.

Clipul a fost postat pe Youtube în anul 2014 a adunat peste 23 de milioane de vizualizări și mii de comentarii în care oamenii mărturisesc cât de liniștitor și magic este această interpretare a artiștilor.

Te invit și pe tine să îi dai PLAY și să te convingi singură că este o melodie angelică, liniștitoare, care poate aduce pace în suflet și în gândurile tale.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

foto prima pagina: Youtube