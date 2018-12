Cum poti sa-ti dai seama devreme – ideal de la prima intalnire – ca cineva se va dovedi un om toxic in viata ta? Desi nu exista o metoda 100% infailibila care sa-ti confirme ca un nou prieten sau coleg iti va distruge energia, productivitatea sau starea de spirit pozitiva, sunt cateva semne timpurii care ii dau de gol. Daca le intalnesti atunci cand faci cunostinta cu cineva pentru prima data – mai ales daca sunt mai multe deodata – ai grija.

foto interior si prima pagina: pathdoc, Shutterstock

Am mers la un moment dat la un interviu pentru o companie al carei CEO a inceput sa-mi enumere defectele adjunctului sau. Asta m-a pus pe ganduri si am avut dreptate – am incercat sa lucrez part time acolo pentru cateva luni, dar mi-am dat demisia repede, dupa ce mi-am dat seama ca nu putea lucra cu acel om – era prea toxic. Daca o persoana cu care abia ai facut cunostinta vorbeste de rau pe cineva care nu e prezent, e un semn ca acel om e toxic si nu va dura mult pana ce te va vorbi de rau pe tine atunci cand nu esti prin preajma. Exceptia o reprezinta cazurile cand acele critici sunt puse intr-un context si isi au locul.

