A venit timpul sa reflectam la anul care trece si sa il asteptam cu nerabdare pe cel care urmeaza. Practica de a face rezolutii pentru Anul Nou isi are radacinile in vechiul Babilon si in Roma, unde oamenii faceau promisiuni zeilor si isi reafirmau angajamentul fata de caile alese. Aceasta abordare vine cu un indemn de a face din urmatorul an unul mai bun, mai fericit si mai frumos. Este promisiunea unui nou inceput, a unui nou capitol. Singura intrebare este - care ar trebui sa fie rezolutiile de Anul Nou? Daca inca nu esti sigura de ce iti doresti de la urmatorul an sau te-ai saturat sa faci rezolutii de care nici nu tii cont peste cateva zile, iti venim noi in ajutor - avem cateva o rezolutie simpla, dar puternica pentru fiecare zodie:

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Berbec - In acest an vreau sa cred ca exista miracole, ca totul este un miracol. Incep sa imi traiesc viata concentrandu-ma asupra lucrurilor marunte pentru ca acestea sunt cele care conteaza cu adevarat.

- Este timpul sa ies din zona de confort. Scopul vietii este sa o traiesc, sa ma bucur de tot ce imi ofera, sa gust experientele din plin, sa mergi mai departe fara teama de necunoscut.

Gemeni - Nu imi mai fac griji cu privire la ce s-a intamplat in trecut si nici la ce se va intampla maine. Nimic nu valoreaza mai mult decat ziua de azi; asadar, aleg sa traiesc in prezent, sa ma bucur de ce am si sa invat sa fiu recunoscatoare pentru ca am sansa sa ma bucur de inca o zi pe acest pamant.

Rac - Este timpul sa privesc adanc in sufletul meu si sa inteleg ce inseamna sa fii fericit cu adevarat. Este dificil sa gasesc fericirea in mine insami, insa este imposibil sa o gasesc in alta parte.

Leu - Invat sa fiu mai atenta cu oamenii din jurul meu. Invat sa ofer mai multa iubire. Invat sa fiu mai deschisa. Nu poti putem face lucruri marete, insa cu siguranta putem face lucruri marunte cu multa dragoste.

Fecioara - Nu ma mai concentrez asupra greselilor. Invat ca atunci cand o usa ni se inchide, o alta se deschide. Invat lectiile din greselile facute si merg mai departe pe drumul meu.