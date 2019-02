Super Luna Zapezii de pe 19 februarie ne curata de energiile negative

Luna Plina de pe 19 februarie are un nume minunat. In cele mai vechi timpuri, luna a primit nume in fiecare luna din partea stramosilor nostri pentru a urmari mai usor schimbarea anotimpurilor. Super Luna de pe 19 februarie mai este numita si Luna Zapezii sau Luna Furtunii.

Iata ce iti pregateste Super Luna de pe 19 februarie in functie de zodie.

Luna Plina de pe 19 februarie are un nume minunat. In cele mai vechi timpuri, luna a primit nume in fiecare luna din partea stramosilor nostri pentru a urmari mai usor schimbarea anotimpurilor. Super Luna de pe 19 februarie mai este numita si Luna Zapezii sau Luna Furtunii.

Berbec - Lucrurile se schimba semnificativ pentru tine in aceasta perioada

Luna Plina de pe 19 februarie are o influenta pozitiva asupra ta si te convinge sa iesi din zona de confort si sa faci cateva schimbari in ceea ce priveste atat viata profesionala, cat si cea sentimentala. Este timpul sa privesti increzatoare catre viitor, sa indraznesti sa iti asculti intuitia si sa iti urmezi visurile. Multi nu vor fi de acord cu deciziile tale; doar persoanele care tin cu adevarat la tine te vor sustine neconditionat.

Taur - Ai mai multa incredere in tine

Trebuie sa stii ca esti pe drumul cel bun si ca lucruri frumoase urmeaza sa ti se intample. Incearca doar sa ai rabdare, uneori dureaza mai mult pentru a vedea rezultatele la care visezi. Este posibil ca in urmatoarea perioada Universul sa iti intersecteze calea cu o persoana importanta, care va juca un rol major in viitorul tau.

Gemeni - Ai parte de surprize interesante

In urmatoarea perioada vei experimenta diverse surprize sau evenimente neasteptate in ceea ce priveste viata personala. Partenerul de cuplu stie ca isi doreste sa isi petreaca intreaga viata alaturi de tine, motiv pentru care indrazneste sa faca pasul cel mare. In cazul in care esti singura, in scurt timp lucrurile se vor schimba radical pentru ca vei intalni o persoana de care te vei indragosti pana peste cap.

Nu te mai concentra asupra lucrurilor negative si dificile; in schimb, indreapta-ti atentia asupra tuturor rezultatelor frumoase obtinute pe plan profesional, a oamenilor minunati care iti sunt alaturi si te sprijina neconditionat, a tuturor realizarilor de pana acum. Esti o persoana norocoasa si trebuie sa inveti sa apreciezi mai mult nu doar tot ce ai, ci si ce esti.

Leu - Talentele tale ar putea fi recunoscute

Luna Plina de pe 19 februarie are o putere incredibila asupra celei de-a cincea case, si anume casa faimei, a pasiunii si auto-exprimarii. Talentele tare ar putea fi recunoscute in aceasta perioada, ceea ce inseamna ca trebuie sa muncesti mai mult decat de obicei pentru ca atunci cand oportunitatea apare sa stii cum sa profiti de ea. Totul va fi minunat de acum inainte.

Fecioara - Esti mult mai romantica

Cu Luna Plina care straluceste in casa romantismului, vei fi mult mai atenta nu doar la sentimentele tale, ci si la ceea ce simt oamenii din jurul tau. Acum este momentul sa fii sincera, sa iti deschizi sufletul si sa spui tot ce simti cu adevarat. Foarte multe persoane vor aprecia discutiile mature si pline de emotie pe care le poarta cu tine.

Balanta - Lasa in spate trecutul

Este timpul sa iti cureti sufletul de tot ce inseamna negativitate. Este timpul sa renunti la oamenii toxici care te trag in jos. Este timpul sa ai grija de inima ta si sa indraznesti sa fii din nou fericita. Lasa in spate trecutul si concentreaza-te asupra momentului prezent pentru ca este singurul care conteaza cu adevarat.