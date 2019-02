Alege să fii recunoscătoare indiferent de cât de dificilă este perioada prin care treci acum

Fii recunoscătoare că ești încă aici, în această lume. Fii recunoscătoare că ți se oferă șansa la o nouă zi, o nouă oportunitate de a fi fericită. Doar faptul că trăiești este un lucru minunat deoarece, crezi sau nu, tu chiar contezi.

Dumnezeu ne-a proiectat și planificat viețile pentru a avea și fericire, dar și tristețe. Pentru că dacă am avea doar fericire, am fi atât de relaxați și nu am mai știi cum să o apreciem cu adevărat.

Indifgerent de cât de greu este momentul prin care treci acum, fii recunoscătoare pentru toate lucrurile bune și frumoase din viața ta.

Fii recunoscătoare pentru oamenii care au rămas alături de tine pe tot drumul vieții. Care ți-au fost alături nu doar la bine, ci și la greu. Pentru familia ta care te-a iubit de la început, pentru prietenii pe care nu i-ai schimba pentru nimic în lume, pentru oamenii cu care ai trăit experiențe minunate. Fii recunoscătoare și pentru cei care te-au rănit, te-au dezamăgit, te-au pus la pământ pentru că datorită lor ai învățat cele mai importante lecții de viață, ai devenit mai puternică și ai învățat să ai mai multă grijă de tine.

Fii recunoscătoare pentru cicatricile inimii tale. Deoarece acestea îți demonstrează cât de puternică ești și prin câte ai trecut.

Fii recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase din viața ta.

Fii recunoscătoare pentru greșelile și eșecurile făcute pentru că fără acestea nu ai fi reușit să înveți cum să fii mai bună. În această lume plină de regrete fii recunoscătoare pentru momentele pe care le-ai pierdut. Viața nu este doar despre a fi cea mai bună, cea mai importantă, cea mai fericită... viața este mai mult decât dorințele pământești. Viața este simplă și autentică.

Vreau să îți reamintesc că indiferent de cât de dificilă este viața pe care o trăiești acum, Dumnezeu are un plan pentru tine. Are încredere în tine, știe că îl poți depăși. Nu renunță. Mergi mai departe. Totul va fi bine.