7 motive pentru care oamenii nu se mai casatoresc

In timp ce unii oameni viseaza sa mearga la altar si sa-si uneasca destinul cu cel al persoanei pe care o considera marea iubire, multi altii au renuntat la aceasta idee.

De fapt, au apus de mult vremurile in care a fi necasatorit era privit ca un defect sau ca pe o mare nerealizare. In prezent, multi oameni aleg in mod voit sa nu se casatoreasca. Iata de ce:

Libertatea de a trai singur are numeroase beneficii

Unele persoane isi gasesc fericirea in intemeierea unei familii si cresterea copiilor. Dar pentru altii, a-si urma propriile visuri si a se dedica planurilor pe care si le-au stabilit sunt mai importante si le ofera un sentiment de implinire.

Adevarul este ca fiecare om este diferit, iar eticheta de „familist” pur si simplu nu se potriveste oricui. Pe de alta parte, libertatea de a decide in fiecare moment ce vrei sa faci, fara sa depinzi de nimeni, este extrem de tentanta pentru multe persoane.

foto main: Katya Kvitka, Shutterstock