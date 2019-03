15 Lucruri pe care fiecare persoana ar trebui sa le faca pentru ea cel putin o data pe an

Reflecta asupra lucrurilor pe care ti le doresti. Fa-ti planuri astfel incat sa iti transformi visurile in realitate; nu trebuie sa ramana doar niste randuri notate la inceput de an intr-o agenda.

Tu faci asta?

1. Cumpara-ti o pereche frumoasa de pantofi. Una cu care sa poti merge o zi intreaga prin oras si la final sa iti simti ca picioarele inca plutesc.

2. Scrie o lista cu lucrurile pe care nu credeai ca le vei face si apoi le-ai facut. De multe ori ne concentram doar asupra problemelor si nu a micilor succese.

3. Mergi intr-o calatorie in care singurul scop este sa te odihnesti, sa iti incarci bateriile, sa iti linistesti sufletul.

4. Asculta melodiile pe care le ascultai cand erai mica. Te vei simti mult mai relaxata si mai linistita pentru ca te vei intoarce in timp.

5. Fa-ti ordine in casa. Incearca si cateva schimbari - chiar daca este vorba doar despre mutarea mesei de bucatarie, reorientarea patului sau schimbarea televizorului. Astfel de modificari schimba modul in care apreciezi locul in care stai.

7. Scapa de tot ce nu mai ai nevoie - de la hainele din dressing la anumite contacte din telefon sau diferite foldere pe laptop. Nu iti aglomera viata cu lucruri inutile sau oameni de care nu ai nevoie.

8. Fa-ti ordine in mail. Dezaboneaza-te de la toate newsletterele de la site-urile pe care nu le-ai mai deschis de luni bune. Sterge mesajele personale care iti aduc tristete sau scot la iveala amintiri dureroase.

9. Fa o lista cu lucrurile pe care le apreciezi si apoi o alta lista cu modurile in care poti face mai des aceste lucruri astfel incat sa le transformi in prioritati in viata ta.

10. Viziteaza un oras nou. Chiar daca este la o distanta foarte mare de tine, fa asta pentru sufletul tau. Treci prin fata casei in care ai crescut, a gradinitei sau scolii in care ai invatat.

11. Viziteaza un loc nou - chiar si unul aflat la doar cativa kilometri de tine. Important este sa iti faci timp sa il descoperi.

12. Fa-i unei persoane dragi o surpriza frumoasa si invit-o in oras la o intalnire.

13. Termina de citit cartile pe care le-ai cumparat si le-ai lasat pe birou.

14. Scrie o lista de lucruri de care esti mandra. Lucruri pe care nu ai crezut niciodata ca le poti face si le-ai facut.

15. Gaseste o modalitate de a iti simplifica viata de zi cu zi si apoi investeste in acest lucru sau fa un efort constient pentru a il pune in aplicare cat mai des cu putinta.