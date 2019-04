Nu-ti pierde timpul dand explicatii. Oamenii aud numai ceea ce vor sa auda

Nu trebuie sa multumesti pe toata lumea. Nu trebuie sa dai explicatii oamenilor cu privire la modul in care alegi sa iti traiesti viata. Este viata ta si doar atat. Nu pune fericirea ta pe plan secund.

Stiu, vrei sa ii vezi pe cei din jurul tau fericiti - insa alegand sa te pui pe al doilea loc alegi sa renunti la tine. Este un obicei aproape toxic, care duce la nefericire, la anxietate, uneori chiar la depresie.

Cred ca subconstient cu totii cautam aprobarea oamenilor din viata noastra. Adanc in sufletele noastre ne dorim sa fim acceptati si sa primi iubire si afectiune neconditionate. Cu toate acestea, astfel de emotii sunt aratate fara efort de cei carora chiar le pasa de noi si nu asteapta nimic in schimb. Pentru ca cei care ne iubesc cu adevarat vor ramane alaturi de noi indiferent de deciziile pe care le luam, de planurile pe care le avem, de modul in care alegem sa ne traim viata.

Este timpul sa te pui pe primul loc. Incepe cu pasi marunti - am adunat cateva afirmatii pe care sa le rostesti zi de zi si care sa te ajute sa renunti la acest obicei. Poti incepe cu cate o afirmatie pe zi, pe care sa o rostesti dimineata, uitandu-te in oglinda, dar si pe timpul zilei, cand simti ca ai nevoie sa iti reamintesti anumite lucruri. Iata care sunt aceste afirmatii:

1. Imi promit sa nu mai traiesc concentrandu-ma pe judecatile superficiale ale altora. Vocea mea conteaza. Vocea mea conteaza cel mai mult.

2. Imi promit sa spun "Nu" mai des.

3. Imi promit sa nu mai pretind ca sunt de acord cu toata lumea.

4. Imi promit sa nu ma mai simt responsabila pentru sentimentele altor persoane.

5. Imi promit sa nu mai accept sa pastrez in viata mea oamenii carora nu le pasa de mine.

6. Imi promit sa ma inconjor doar de suflete frumoase, care nu ma judeca pe baza defectelor mele si a trecutului meu.

7. Imi promit sa nu ma simt inconfortabil cand oamenii sunt suparati pe mine desi eu nu am nicio vina.

8. Imi promit sa nu mai cer scuze excesiv.

9. Imi promit sa nu mai incerc sa conving pe toata lumea.

10. Imi promit sa nu mai iau decizii importante cu privire la ce spun altii. De acum inainte ma bazez doar pe intuitie, pe ce imi dicteaza sufletul.

Valoarea de sine este dezvoltata in mod natural. Nu este dictata de opiniile altor persoane. Nu uita ca tu esti in controlul fericirii tale, si nu oamenii care te inconjoara. Esti responsabila de deciziile pe care le iei in viata. Nu permite altora sa iti schimbe planurile sau sa iti controleze vocea.