Cum sa iti gasesti timp pentru tine in cele mai aglomerate zile

Te trezesti, pleci in graba la birou si ai sedinte peste sedinte. Termini treaba tarziu si apoi, eventual, ai o intalnire in oras cu o prietena pe care nu ai mai vazut-o de multa vreme. Ajungi acasa seara, te asezi in pat si observi ca deja este foarte tarziu. Nu mai ai timp pentru nimic.

Te regasesti in scenariul de mai sus? Cu siguranta. Este ritmul zilnic al multora dintre noi si, desi pare ceva normal, programul haotic ne determina sa ne deconectam de la nevoile noastre reale. Astfel, desi ne-am dori sa avem mai mult timp pentru noi, amanam mereu acest gand. De cele mai multe ori, uiti sa mananci dimineata sau, in cel mai bun caz, iti cumperi ceva in graba, pe drum spre birou. Chiar daca pare foarte greu sa le faci pe toate si sa iti ramana timp si pentru tine, secretul sta in gestionarea corecta a timpului. Cu alte cuvinte, trebuie sa profiti de fiecare ora disponibila si sa faci loc in program pentru bunastarea ta, orice ar fi. Iata cum!