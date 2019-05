Nu permite gandurilor negative sa iti controleze viata

Nu uita ca puterea este in mainile tale.

Gandurile negative nu te definesc. Si nici nu te controleaza. Incearca sa iti pui acest lucru cat mai des. Tu nu esti gandurile tale. Tu esti tu.

Iata patru pasi simpli, insa foarte eficienti, care te vor ajuta sa incepi sa te eliberezi de gandurile negative.

1. Denumeste gandul pe care il ai

Pentru multe persoane, numirea si normalizarea exacta a ceea ce se intampla in mintea lor - stiind ca gandurile nu sunt indicii ca ceva este in neregula cu ei, ci instrumente care ii pot ajuta sa depaseasca un moment dificil si sa isi vindece sufletul - reprezinta jumatate din lupta pe care o duc cu anxietatea sau depresia.

In momentul in care dai un nume acelui gand, deja ii iei din putere deoarece demonstrezi ca intelegi ce se intampla.

2. Expune minciuna

In cazul in care crezi ca gandul este adevarat, vei continua sa ajungi in acel loc intunecat al mintii tale, in care exista anxietate si depresie. Insa daca iti spui "Acesta este un gand ireal si chiar daca mintea incearca sa creada ca este adevarat, sufletul meu stie ca nu este." - astfel vei face un pas esential spre distantarea fata de el.

3. Intelege sentimentul de baza

Imediat ce elimini aceasta dependenta de gand, numindu-l si expunandu-l precum o minciuna, ramai cu ceea ce ascunde de fapt gandul: un sentiment de insecuritate, vulnerabilitate, tristete, teama, frica a experientei umane. Intelege aceste sentimente si reaminteste-ti ca esti om, ca esti vulnerabil. Ce poti face, insa, este sa iti hranesti sufletul cu iubire si compasiune. Pentru ca doar asa te vei elibera complet de toata negativitatea din jurul tau.

4. Pune-ti intrebari in momentele in care apar gandurile intruzive

"De ce incearca acest gand sa ma protejeze?"

"Care este rolul lui?"

"Ce incerc sa ascund?"

Apoi, incearca sa stai in tacere, sa te concentrezi doar pe respiratia ta, sa meditezi chiar si pentru cinci minute astfel incat sa gasesti un raspuns, o directie, o fereastra in aceasta agitatie numita anxietate. Stiu ca poti, totul depinde doar de tine.

foto main: