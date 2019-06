5 Lucruri pe care sa le elimini din viata ta incepand de azi

Acestea sunt lanturi de care trebuie sa te eliberezi pentru a zbura. Traieste viata la maxim pentru ca doar asa vei ajunge la adevaratul tau potential si iti vei putea bucura sufletul.

Ni se intampla atat de multe lucruri pe parcursul intregii vieti si, de cele mai multe ori, nu putem schimba nimic cu privire la ele. Nu detinem puterea asupra lor, trebuie doar sa le permitem sa existe pentru ca noi sa putem merge mai departe. Insa de foarte multe ori acestea ajung sa devina capcane emotionale care ne incatuseaza si nu ne mai permit sa progresam, sa crestem, sa ne dezvoltam, sa traim asa cum ne dorim.

Iata care sunt cateva dintre cele mai importante lucruri la care nu ar trebui sa ne mai gandim si pe care sa le eliminam din viata noastra.

1. Lucrurile pe care nu le ai

De ce sa te concentrezi asupra acestora daca nici macar nu fac parte din viata ta? Nu iti pierde timpul gandindu-te la tot ce nu ai pentru ca in timp se va instala frustrarea. In schimb, concentreaza-te pe ce ai - de la lucruri, la confort, la oamenii dragi. Fii recunoscatoare pentru fiecare lucru marunt care ti se intampla si apreciaza viata asa cum este ea - cu bune si cu rele.

2. Teama de esec

Nu exista lectii mai bune decat esecurile. Gresind... inveti. Trecand printr-un moment dificil... inveti. De fiecare data cand lucrurile nu ies asa cum iti doresti, ia-o ca pe o lectie importanta, ca pe un semn de la Univers ca trebuie sa fii mai puternica si mai pregatita data viitoare cand incerci.

Si crede-ma ca este mai bine sa profiti de ocazie, sa incerci si sa esuezi decat sa ramai in confortul tau si sa te gandesti tot timpul la cum ar fi fost daca ai fi incercat.

Iar acum trecem la ce vorbeam putin mai sus - si anume siguranta si confort. Nu vei obtine ceea ce vrei de la viata, nu vrei reusi sa ajungi acolo unde iti doresti, nu iti vei vedea visurile devenite realitate stand in limita zonelor de siguranta si confort.

Ai incredere in tine, asuma-ti riscuri, invata din greseli, mergi mai departe, iesi din confortul tau si vei vedea ca viata este incredibila.

4. Relatiile toxice

Relatiile sunt cu adevarat relatii adevarate atunci cand exista iubire reciproca, intelegere, sustinere, maturitate, optimism. Si aici nu ma refer doar la relatiile de dragoste, ci la toate tipurile de relatii pe care le cream de-a lungul vietii.

In momentul in care simti ca ceva nu este in regula, ca nu exista apreciere, sustinere, ca intotdeauna persoana din relatie este pesimista, dificila, toxica este momentul sa faci un pas in spate si sa analizezi cu adevarat situatia astfel incat sa iei o decizie corecta si benefica.

5. Regretele din trecut

Nu trai in trecut. Nu te concentra pe ce s-a intamplat. Mergi mai departe cu viata ta, bucura-te de prezent si gandeste-te cu optimism la viitor.