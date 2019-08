Totul depinde doar de tine. 5 Moduri de a atrage fericirea in viata ta in fiecare zi

Fericirea nu este complicata decat daca tu o faci sa fie.

Foarte multe persoane au tendinta de a face fericirea complicata. Insa, in realitate, a fi fericit este extrem de simplu. Exista lucruri marunte care ne fac fericiti si care prea multi oameni aleg sa le ignore.

Majoritatea considera ca pentru a fi fericit trebuie ca mai intai sa obtii ceva, sa cumperi ceva, sa detii ceva. Cea mai mare parte a lumii traieste asa. Oamenii incearca in fiecare zi sa caute fericirea in alte locuri cand fericirea este chiar in sufletul lor; incearca sa obtina ceva crezand ca acel ceva ii va face fericiti.

Sa schimbam putin lucrurile... este timpul sa intelegem ca nu ne lipseste nimic. Avem destule, noi suntem suficienti, am fost mereu pentru a fi fericiti. Iata cateva sfaturi simple care sa te ajute sa atragi fericirea in viata ta in fiecare zi:

1. Fa ceva pozitiv imediat ce te trezesti

Citeste, uita-te la un clip, asculta ceva frumos imediat ce te trezesti. Iti poti pacali creierul astfel incat sa porneasca cu o stare de bine inca de la primele ore ale diminetii.

2. Incearca ceva nou

Este destul de simplu sa intri in rutina de zi cu zi si sa crezi ca viata ta este foarte plictisitoare. De aceea suntem fericiti cand incercam ceva nou.

3. Distreaza-te

Cel mai bun mod de a fi fericita este sa te distrezi - joaca un joc cu prietenii, danseaza, glumeste. Pur si simplu bucura-te de lucrurile simple.

4. Spune-ti un lucru frumos

Priveste-te in oglinda si spune-ti cateva cuvinte de incurajare. Spune-ti ca esti speciala. Spune-ti ca te iubesti. Spune-ti ca tii la sufletul tau. Spune-ti ca meriti sa fii fericita.

5. Petrece timp in compania oamenilor potriviti

Gaseste timp pentru oamenii pe care ii iubesti; vorbeste cu ei despre ceea ce simti, despre problemele care te preocupa, despre grijile pe care le ai. Este ca si cum ai merge la un psiholog, vei vedea ca la finalul discutiei te vei simti mult mai usurata, ca si cum ti-ai fi luat o piatra de pe inima.

foto main: Irina Alexandrovna, Shutterstock