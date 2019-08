Sa nu-ti para rau pentru toate greselile pe care le-ai facut. Datorita lor ai ajuns unde esti astazi

Insemni mai mult decat crezi tu. Esti mai mult decat greselile pe care le-ai facut pana acum.

Am ajuns sa credem ca daca tot ce vedem in jurul nostru este perfect si noi trebuie sa fim perfecti. Trebuie sa avem o viata perfecta, trebuie sa aratam perfect, trebuie sa ne comportam perfect. Insa este important sa stim, sa ne reamintim clipa de clipa ca perfectiunea asta nu exista. Fiecare om pe care il vezi are propria poveste. Fiecare om a facut greseli. Fiecare om are calitati si defecte.

Imi doresc tare mult sa retinem urmatoarele lucruri deoarece acestea ne pot face viata mai usoara: greselile difera de la om la om. Acestea nu trebuie privite ca niste esecuri... pentru ca de fiecare data au venit cu lectii de viata importante care ne-au ajutat sa intelegem ce trebuie sa facem, cine suntem si ce ne dorim de la viitorul nostru.

Greselile pot fi considerate chiar oportunitati deghizate. Ele apar in viata noastra mascate in lucruri care ne incurca si modalitati prin care putem ajunge sa ne uram pe noi insine... cand de fapt sunt menite sa ne invete cum sa fim mai bine. Cum sa fim mai puternici. Cum sa supravietuim. Cum sa crestem. Cum sa ne dezvoltam.

Greselile pot fi masive sau minuscule, glorioase sau oribile... insa alegerea noastra trebuie sa fie intotdeauna de a invata din ele. Greselile sunt, in mod esential, umane. Nu sunt un obiect pe care sa il purtam in permanenta dupa noi. Sunt menite sa se intample si apoi sa se transforme intr-o oportunitate de a invata.

Ar trebui sa le acceptam mai repede si sa invatam din ele pentru ca ele reprezinta o forma de crestere pentru noi. Ele reprezinta inceputul.

Imbratiseaza greselile, imbratiseaza oportunitatile si apoi mergi mai departe cu viata ta. Nu pierde aceasta sansa. Accepta disconfortul, dezvolta-te prin propriile greseli si continua-ti drumul.

