Vrei sa tii departe raceala sau gripa in acest sezon rece? Pentru ca, in aceasta perioada, sistemul imunitar este mai sensibil, cea mai usoara cale spre o viata sanatoasa o reprezinta un sistem imunitar activ, care lucreaza la eficienta maxima.

Pentru a putea trece cu bine peste perioadele solicitante sau peste anotimpul rece, organismul uman are nevoie de ajutor prin intarirea sistemului natural de aparare. Fara sistemul imunitar am fi mult mai vulnerabili si, implicit, mult mai fragili in fata oricarui factor extern.

Când vine vorba de răceala obișnuită, nu există o apărare mai bună decât sistemul imunitar. Pentru a sustine un nivel optim al imunitatii acordati atentie principalelor suplimente care va pot ajuta in mentinerea sanatatii.

Vitamina C

Deși este bine cunoscută pentru proprietățile sale de stimulare a frumuseții, vitamina C poate fi creditată și pentru capacitatea sa de a-ți apăra sistemul imunitar și pentru a vă proteja împotriva radicalilor liberi. Suplimentarea cu vitamina C s-a dovedit eficienta pentru a reduce durata medie și severitatea răcelii comune și poate contribui chiar la reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni mai grave, cum ar fi pneumonia și infecțiile pulmonare.

Vitamina D

Odata cu trecerea la anotimpul rece, puteți să vă luați rămas bun de la soarele de vară și să reveniti la caldura spatiilor interioare. Un efect secundar? Deficitul de vitamina D este in stransa legatura cu un de răspuns imunitar scăzut și o incidență mai mare a infecției. Această vitamină intervine activ în prevenirea rahitismului la copii și a osteoporozei la adulți. Dar trebuie știut că ea joacă un rol extrem de important și în funcționarea sistemului imunitar și poate fi un factor determinant atât în apărarea față de infecții acute (virale, bacteriene, fungice), cât și în dezvoltarea unor boli autoimune cronice

Zinc

Zincul ajută la vindecarea rănilor și susține creșterea generală a celulelor T și B, care sunt implicate în răspunsul imun al organismului. Are capacitatea de a funcționa ca antioxidant, iar studiile au demonstrat că joacă un rol în prevenirea inflamațiilor cauzate de radicalii liberi. S-a demonstrat că zincul reduce semnificativ durata răcelii comune cu până la 50%.

Complex de multivitamine

Alegerile noastre alimentare joaca un rol primordial pentru mentinerea sanatatii organismului. Exista anumite categorii de nutrienti care se gasesc in cantitati mai mici in alimente, iar in acest caz, un aport de multivitamine poate fi de mare ajutor.

Multi Complete de la Jamieson este un supliment pe bază de multivitamine care oferă 100% din porția zilnică a celor mai importante substanțe pentru sănătatea organismului. Scopul acestor vitamine este întărirea organismului, stimularea imunității și suplimentarea energiei. Multi Complete este un supliment alimentar complex destinat atat barbatilor, cat si femeilor, pe baza de 14 vitamine și 11 minerale, ideal pentru a suplimenta aportul zilnic de nutrienti.

