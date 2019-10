Cinci trucuri pentru un păr de vedetă

Părul unei femei poate fi unul dintre cele mai atrăgătoare și sexy atribute ale sale atunci când este îngrijit și sănătos. Nici o privire nu rămâne insensibilă la o astfel de apariție. Iată cinci trucuri care te vor ajuta să ai un păr de vedetă.

1. Evită anumite tipuri de șampon

Există multe tipuri de șampon, inclusiv cele scumpe, pline de chimicale. Poate că fac spumă și miros frumos dar, pe termen lung, fac un deserviciu părului tău, deshidratândul, ceea ce poate provoca ruperea și căderea acestuia. Folosește un șampon corespunzător tipului tău de păr, cât mai natural, fără sulfați și parabeni.

2. Evită coafurile care pun tensiune asupra părului tău

In urmă cu câțiva ani, am fost în Turcia și mi-am împletit părul în codițe la capătul cărora stilistul a pus mărgele colorate. Mi-a plăcut atât de mult încât am păsrat coafura timp de o lună. Când m-am hotărâ să îmi desfac părul, m-am speriat. Acesta a căzut masiv. Coafuri precum dreadlocks, împletituri și orice alt stil care trage de părul tău poate duce la pierderea părulu dacă abuzezi de ele. Ele cauzează subțierea și deteriorarea părului.

3. Masează-ți scalpul regulat

Masajul scalpului poate face minuni pentru părul tău. Încorporează-l în rutina de îngrijire a părului tău în timp ce faci duș. Dupa ce ai folosit balsamul sau samponul, iti poti masa scalpul, răspândind în același timp produsul în mod uniform pe părul tău. Masajul scalpului stimulează circulația sângelui, ceea ce duce la creșterea creșterii părului. Prinde-ți capul cu ambele mâini și deplasază-ți degetele cu o mișcare circulară pe suprafața întregului scalp.

4. Evită dușurile fierbinți

Oricât de plăcute sunt, mai ales pe vreme rece și ploioasă, dușurile cu apă fierbinte nu sunt benefice pentru părul tău. Apa fierbinte deshidratează părul, ceea ce duce la rezultate negative. În plus, atunci când părul este umed, este mai sensibil și iar dacă îți place să îl perii imediat după duș, poți genera daune suplimentare.

5. Ia suplimente și vitamine

Suplimentele și vitaminele te pot ajuta să ai un păr sănătos și frumos. Ele te ajută să îi oferi corpului acele ingrediente pe care nu le găsește în dieta ta. Un păr sănătos face parte dintr-un corp sănătos, iar un corp sănătos este rezultatul unui stil de viață sănătos.

foto main: YuriyZhuravov, Shutterstock