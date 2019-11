Viata ta se schimba in bine atunci cand faci mai putin, nu mai mult

Ei, bine, chiar daca poate suna ciudat, uneori lucrurile bune vin cand nu faci nimic. Stim, te intrebi cum sa iti schimbi viata stand degeaba, insa nu despre acest lucru este vorba.

Principiul „less is more” se aplica, fara indoiala, si in viata, nu doar in moda. Chiar daca actiunea este catalizatorul schimbarii, adevaratele miracole se intampla atunci cand esti prezenta, constienta si analitica.