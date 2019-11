Rezolutia sufletului tau pentru 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut

Daca inca nu esti sigura de ce iti doresti de la urmatorul an sau te-ai saturat sa faci rezolutii de care nici nu tii cont peste cateva zile, iti venim noi in ajutor - avem cateva o rezolutie simpla, dar puternica pentru fiecare zodie:

Berbec

Tot ceea ce mi se intampla acum se intampla pentru binele meu. Aleg sa nu mai lupt cu morile de vant, sa fac un pas in spate si sa permit Universului sa isi joace cartea. Dumnezeu are un plan minunat pentru mine, trebuie doar sa am rabdare.

Taur

Nu pot sa controlez cu exactitate ce se intampla in viata, insa pot controla felul in care reactionez la tot ce mi se intampla. In reactia mea este puterea mea cea mai mare.

Gemeni

In acest an imi abandonez vechile obieciuri si aleg altele noi, mult mai pozitive. Aleg sa ma inconjor de oameni pozitivi, sa vad lucrurile frumoase dintr-o situatie dificila, sa fiu optimista si sa am incredere ca totul va fi bine.

Cred ca pot realiza orice. Am incredere in mine, cred in capacitatile mele. Imi pot implini visurile, trebuie doar sa cred in mine, sa fac un pas in fiecare zi si sa nu ma dau batuta indiferent de cat de mari sunt obstacolele din calea mea.

Leu

In acest an aleg sa vad partea frumoasa a lucrurilor. Aleg sa nu ma mai concentrez atat de mult pe negativismul care exista in viata mea. Aleg sa fiu fericita si recunoscatoare pentru tot ce mi s-a intamplat pana acum.

Fecioara

Trebuie sa accept orice mi se intampla si cel mai important lucru este sa il intampin cu tot ce am mai bun de oferit. Promit ca de acum inainte sa ma trezesc in fiecare dimineata cu un zambet pe buze si sa imi spun ca viata este minunata.