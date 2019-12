4 replici simple care il vor cuceri instant

Poate ti-e greu sa crezi, dar nu conteaza atat de mult cum arati, ci mai degraba ceea ce transmiti. Daca nu stii ce sa-i spui ca sa-l cuceresti, afla ca misiunea e mai usoara decat crezi.

Mergi pe simplitate in iubire, pentru ca jocurile si strategiile complicate nu aduc niciodata rezultate pe termen lung. Stiu ca toata lumea iti spune sa fii tu insati atunci cand iti place cineva, si asta pentru ca naturaletea e cea mai puternica arma a ta.

Te poate ajuta mult sa te gandesti la ce fel de comportament/atitudine te atrage pe tine la un barbat. Ce iti inspira incredere si forta? Cu siguranta nu incercarile disperate de a demonstra o teorie de care nu ai mai auzit pana atunci.

Barbatii care ne cuceresc pe loc sunt cei care ne privesc in ochi atunci cand isi dezvaluie pasiunile, cei implicati si usor timizi, cei in a caror privire poti vedea sinceritatea. Iar ei au aceleasi preferinte in ceea ce te priveste.

foto main: Bogdan Sonjachnyj, Shutterstock