3 obiceiuri care contribuie la consumul tau emotional mai mult decat crezi

Greutatea emotionala si consumul psihic care merg mana-n mana cu aceste practici iti influenteaza fiecare relatie din viata ta si perpetueaza o senzatie de amorteala a sinelui.

De multe ori ne dam seama prea tarziu. Dam vina pe altele, pe mancarea nesanatoasa, pe ritmul infernal al zilelor noastre, pe orele interminabile de sedinte, pe trafic. Ajungem sa fim tot mai ursuzi, lipsiti de motivatie si energie. Ce nu stim este ca modul in care gandim ne afecteaza starea la fel de mult ca dieta.

Daca modul in care gandim ar trage la cantar, am fi mai cu bagare de seama si am lua masuri. Daca gandurile negre s-ar depune pe solduri, nu ne-am lasa pana nu le-am indeparta in mod corespunzator. Dar, pentru ca efectele unui mindset toxic nu sunt vizibile in exterior, am invatat sa le tratam cu lejeritate. Asta, desigur, pana e prea tarziu si pun stapanire pe noi cu totul.

foto main: pathdoc, Shutterstock