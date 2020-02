Cele mai frumoase citate de la Premiile Oscar 2020

Premiile Oscar 2020: Acestia sunt actorii care au ales sa isi foloseasca vocea pentru a transmite un mesaj important in momentul in care au urcat pe scena.

Cu o audienta de peste 10 milioane de telespectatori, Premiile Oscar de anul acesta au fost o ocazie minunata pentru vedetele hollywoodiene sa isi impartaseasca gandurile cu fanii lor si nu numai.

Prin discursurile lor, multi actori au reusit sa transmita mesaje importante si sa atinga sufletele oamenilor. Iata cateva dintre cele mai frumoase citate de la ceremonia de duminica de la Dolby Theatre din Los Angeles:

Laura Dern despre cat de importanti sunt parintii in viata noastra:

"Unii spun ca nu iti intalnesti niciodata eroii, insa eu sunt de parere ca, daca esti cu adevarat binecuvantat, Universul iti trimite acesti eroi in lume ca parintii tai."

Elton John despre prietenia adevarata:

"Ii multumesc lui Bernie ca a fost lucrul constant din viata mea cand am dat-o in bara, cand am fost normal... el a fost intotdeauna acolo pentru mine."

"Lasand gluma deoparte, vreau sa spunem cu totii ca toate femeile sunt supereroi."

Joaquin Phoenix despre cruzimea oamenilor:

"Am ajuns sa credem ca suntem indreptatiti sa inseminam artificial o vaca si imediat ce ea naste sa ii furam vitelul chiar daca strigatele ei pline de durere sunt inconfundabile."

Hildur Guðnadóttir despre femeile creatoare de frumos:

"Pentru fete, femei, mame, fiice... pentru femeile care aud muzica bubuind in sufletele lor. Va rog sa vorbiti, trebuie sa va auzim vocile."

