Cum mergi mai departe daca nu ai avut parte de incheierea dorita?

Despartirea nu este mereu egala cu incheierea. Nevoia de incheiere e mai pregnanta cand vine vorba de o despartire.

Dorinta de a avea o incheiere, de a pune degetul pe ceva si de a sti cu certitudine ca ala e motivul pentru care un interviu nu s-a concretizat intr-o oferta, o intalnire a mers prost sau o relatie s-a destramat este profund legata de natura umana.

Vrem o explicatie plauzibila pentru lucrurile pe care nu le putem intelege. Avem nevoie sa stim, sa le punem cap la cap, sa tragem aer in piept si sa trecem peste. Daca sarim pasul acesta atat de important – closure, cum ii spun americanii – ne pornim la drum fara sa stim de ce am ales acea cale sau ce luam cu noi in bagaj.

foto main: Cristina Conti, Shutterstock