Campanie umanitară LaPrimulBebe #PrimaLinie: 235.000 de euro pentru materiale de protecție pentru medicii aflați în prima linie

235.000 de euro pentru materiale de protecție pentru medicii aflați în prima linie și 2 ventilatoare și 8 monitoare funcții vitale

comunicat de presa:

Suma a fost strânsă în numai 5 zile, în cadrul unei campanii umanitare desfășurate în cadrul comunității online LaPrimulBebe

Pe lângă materialele de protecție pentru medici, suma este destinată și achiziționării a 2 ventilatoare și 8 monitoare funcții vitale

9.100 licitații online s-au desfășurat pentru strângerea acestei donații

11.052 de părinți s-au implicat în campanie și au donat

Membrii LaPrimulBebe din 23 de județe din toată țara au sprijinit această campanie specială de urgență

Încă o dată puterea comunității s-a făcut simțită prin implicare și acțiune imediată. LaPrimulBebe s-a mobilizat în aceste vremuri grele și a organizat vreme de 5 zile campania umanitară online #PrimaLinie cu scopul de a sprijini, prin sumele donate, spitalele și cadrele medicale aflate acum în prima linie în lupta împortriva coronavirusului. Astfel, în numai 5 zile în care au avut loc 9.100 de licitații online cu scop umanitar, membrii LaPrimulBebe au reușit ca umăr lângă umăr să își unească forțele și să strângă suma de 235.000 de euro. Pe lângă materialele de protecție pentru medici, vor fi achiziționate pentru Societatea Română de Terapie Intensivă și Anestezie 2 ventilatoare și 8 monitoare funcții vitale în valoare de 58.000 de euro.

„Anul acesta am decis să anulăm campania umanitară pe care o organizăm de obicei în luna mai și în locul ei să organizăm o campanie umanitară de urgență dedicată primei linii. Situația în care o lume întregă se află nu poate să ne lase nepăsători. Acum, mai mult ca niciodată, chiar este treaba fiecăruia dintre noi să se implice”, spune Atena Boca, fondatoarea LaPrimulBebe. „Recunoaștem însă, că în această perioadă greu încercată nu ne-am așteptat ca părinții comunității noastre să fie atât de mult implicați. În campania umanitară #PrimaLinie, 11.052 de părinți LaPrimulBebe din 23 de județe au reușit să stângă 235.000 de euro în doar cinci zile. Pentru că am strâns o sumă mai mare decât am estimat, ne-am propus ca pe lângă materialele de protecție pentru medici, să achiziționăm pentru Societatea Română de Terapie Intensivă și Anestezie și 2 ventilatoare și 8 monitoare funcții vitale în valoare de 58.000 de euro. SRATI are o imagine de ansamblu asupra nevoilor secțiilor de terapie intensivă de la noi și le poate direcționa acolo unde nevoia este cea mai mare în momentul în care ajung în țară. Când am demarat campania #PrimaLinie accesul la echipamente de protecție era foarte greoi. Încă este, însă între timp lucrurile au început să se miște și ar fi păcat să nu lăsăm o parte din „noi” și în echipamente salvatoare de vieți de durată, atât de necesare și medicilor, dar și pacienților”, mai spune Atena.

Campania specială de urgență #PrimaLinie a reprezentat o adevărată mobilizare și pentru echipa LaPrimulBebe, care în aceste momente lucrează de acasă, astfel că efortul de a coordona cea mai mare comunitate online de sprijin pentru mame educate din România a fost unul considerabil. Cu peste 9.000 de licitații online de gestionat și urmărit a fost nevoie de o mobilizare fără precedent a 250 de oameni, echipă, voluntari, suport IT pentru ca această campanie să fie dusă la bun sfârșit. „Le mulțumim pentru implicare membrilor noștri, pentru fiecare gest, pentru fiecare parte de suflet pe care au lăsat-o în această campanie. Le mulțumim că au ales să dea înapoi în campania comunității care este alături de ei zi de zi, în cea mai frumoasă călătorie, aceea de a ajunge părinte. Le mulțumim pentru că în panică, isterie, frică am creat împreună cinci zile de normalitate, de generozitate, de umanitate, de iubire și, în final, de speranță”, a adăugat Atena Boca.

Până în acest moment, asociația LaPrimulBebe a reușit să strângă în cadrul campaniilor umanitare pe care le-a demarat de-a lungul anilor suma totală de 1.700.000 de euro! Aparatură esențială a fost cumpărată până acum pentru maternități cu grad mare de prematuritate în București, Iași, Galați, Brașov, Sibiu, Cluj, Ploiești, secția de terapie intensivă nou-născuți Marie Curie a fost dotată cu un sistem performant de supra-avertizare care scade mortalitatea semnificativ, spitalul de pediatrie Moreni este reabilitat și se află în fază de finalizare, refacerea secției de neo-natologie Vâlcea este în curs de proiectare, laboratorul de oncologie pediatrică Louis Țurcanu Timișoara a fost reabilitat și un etaj a fost amenajat în refugiul părinților cu copii bolnavi de cancer de la MagicHome. Toate acestea cu bani strânși de părinții comunității împreună cu echipa LaPrimulBebe, în campaniile sale umanitare.

LaPrimulBebe este deja o mișcare amplă în România, una menită să pună reflectorul pe importanța rolului mamelor în viața copiilor lor, dar mai ales în societatea care va fi condusa nu peste mulți ani de acești copii. LaPrimulBebe, cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame educate din România, numără peste 100.000 de mebri și peste 20 de filiale în toată țara. Este singura comunitate din România susținută de Facebook USA, prin bursa Facebook Community Leadership Program 2018 oferită celor mai bune 100 de comunități din lume. Totodată, fondatoarea Atena Boca a fost prima româncă aleasă de curând de Facebook în Top 20 de femei cu impact din Europa, Africa și Middle East, femei pe care le celebrează în luna martie pentru ce aduc acestea în societate prin munca lor.

foto main: pixabay