5 motive pentru care te simti mereu obosita si cum poti face plin la energie

Nu stiu la tine cum e, in cercul de prieteni sau familie, dar la mine e epidemie de oboseala. E o criza de energie care se manifesta la interior si face ravagii la exterior. De aceea, am cautat sfatul specialistilor pana am dat de un expert in sanatate si somn care are solutii.

Iti las mai jos cele 5 motive pentru care te simti mereu obosita, precum si sfaturi despre ce poti face pentru un plin la energie, cu speranta ca ne vom tine cu totii de ele: Citeste si: Andreea Raicu lansează Andreea Raicu Collection, Colecția Capsulă... Ciclurile de somn nu sunt optimizate Te simti ca un sac de box si daca ai dormit cele 7-8 ore recomandate? Asta se intampla pentru ca nu ai invatat cum sa tii cont de ciclurile naturale de somn. Fiecare ciclu de somn are intre 70 si 100 minute, trecand de la faza de REM si non-REM si tot ce exista intre ele. Fiecare perioada e strans legata de un proces specific de regenerare sau detoxifiere a celulelor din corp. Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro foto main: Lolostock, Shutterstock Citeste si: Andreea Raicu lansează Woman4Women, primul program de mentoring... Vizionare placuta