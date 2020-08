Alexandra Stan lanseaza single-ul Tikari, in colaborare cu LiToo

Alexandra Stan nu inceteaza sa surprinda publicul si a revenit cu o noua piesa in limba spaniola - Tikari, in colaborare cu artistul puerto-rican LiToo.

comunicat de presa: Lansata de catre Universal Music Romania, melodia "Tikari" este compusa de catre Alexandra Stan, LiToo si Serban Cazan, in studioul HaHaHa Production.

Videoclipul piesei a fost filmat in orasul natal al Alexandrei, Constanta, iar printre metaforele folosite se numara si ipostaza de Mica Sirena a anului 2020, intr-un styling electrizant realizat de catre Ovidiu Buta.

Urban-flirty, chica-rica Alexandra apare in videoclip si insotita de o gasca cool, formata din patru dansatori si coregrafi romani, totul atent supravegheat de catre echipa de productie Loyal Trip Cartel.

Alexandra Stan este prezenta in topurile din România cu piesa "Obsesii", ocupand saptamani la rand primele locuri in top 10.

Alexandra si-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul "Lollipop / Param Pam Pam". Ulterior, au urmat single-uri ca "Mr. Saxobeat", "Lemonade" sau "Get Back (ASAP)". La 10 ani distanta, artista a reintrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat", iar in 2019 a aniversat 10 ani de activitate muzicala. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani.