Frica ce te tine treaza noaptea, in functie de zodia ta

Incerci sa adormi, insa deodata te napadesc ganduri care iti trezesc anxietatea. Fiecare dintre noi are o teama care uneori ne impiedica sa ne odihnim.

Mai ales in perioadele agitate, cand simtim ca pierdem controlul, cele mai profunde temeri ale noastre ies la suprafata si ne fura somnul. Fie ca e vorba despre griji financiare, probleme emotionale, frica de moarte etc., cu totii lasam gandurile negre sa puna stapanire pe noi in unele nopti.

Iata care e frica ce iti provoaca insomnii, in functie de zodia in care te-ai nascut:

Berbecii au probleme cu nuantele – se tem de situatiile in care lucrurile nu sunt nici albe, nici negre, ci intre. Atunci isi pierd claritatea, devin confuzi si au probleme cu luarea unei decizii. Obisnuiesc sa se framante ore intregi pentru a ajunge la o concluzie care sa-i satisfaca.

foto main: Moremar, Shutterstock