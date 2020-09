Cleopatra Stratan lansează Zunea Zunea

După ce a cucerit publicul cu „Zunea Zunea”, hit ce a devenit viral în Indonezia, Vietnam, India, Tailanda, Malaysia și a adunat peste 100 milioane de vizualizări din peste 30.000 de clipuri făcute de fani, Cleopatra Stratan relansează videoclipul single-ului mult iubit.

comunicat de presa:

Deși „Zunea Zunea” păstrează vocea artistei de când aceasta avea doar cinci ani, single-ul are o producție actuală, cu un sound fresh. Piesa este însoțită de un videoclip fresh, dinamic, cu mult fun și un dans ce poate fi „molipsitor”. Clipul continuă povestea Cleopatrei de la cinci ani și păstrează elementul comun: sticla de apă.

„Piesa «Zunea Zunea» am lansat-o în 2008, iar în acel moment nu am avut nici cea mai mica idee că o să aibă un succes internațional atât de mare în Asia. Am fost foarte fericită că piesa este ascultată, cântată, reinterpretată, dorită și iubită de toți acești oameni, cărora le mulțumesc foarte mult. La 12 ani de la acel moment, sunt foarte emoționată să vă prezint remake-ul acestui proiect. Am păstrat vocea pe care o aveam la 5 ani, pentru recognoscibilitate, și le mulțumesc lui Zagga și lui Cătălin Tamazlicaru pentru acest refresh pe care l-au dat producției muzicale, Cat Music și întregii echipe de filmare. De asemenea, am dat startul unei coregrafii foarte simple pe refren, la care sper să mi se alăture cât mai mulți dintre voi”, povestește Cleopatra Stratan.

Cu un nume recunoscut la nivel mondial, Cleopatra a avut succes încă de la vârsta de 3 ani, când hit-ul ei „Ghiță“ s-a auzit inclusiv în țări ca Japonia, Spania și Mexic. Din anul 2008, Cleopatra Stratan are și propria ei păpușă, iar în anul 2009 este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4.

Vara aceasta, Cleopatra a colaborat cu Ilinca pentru „Vara asta (Pe TikTok)”, single ce face parte dintr-un proiect retro inspirat din hit-urile anilor 2000, dar cu un sound fresh și foarte catchy. Piese de succes lansate de artistă precum „Te las cu inima”, „Pupă-mă”, „Chocolata”, „Eu m-am pierdut" și „La ușa mea” au adunat împreună peste 80 de milioane de vizualizări pe YouTube. Cel mai recent single lansat este „Dragoste, vă rog”, o colaborare cu Edward Sanda, ce a adunat peste trei milioane de vizualizări pe YouTube.